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«Дёмин, ты меня дождёшься?» Юная болельщица выразила поддержку Егору через плакат

«Дёмин, ты меня дождёшься?» Юная болельщица выразила поддержку Егору через плакат
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Сегодня, 24 ноября, закончился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал Государственный университет долины Миссисипи. Игра завершилась со счётом 87:43 в пользу домашней команды.

Перед началом второй половины юная болельщица BYU показала плакат в честь российского защитника Егора Дёмина. «Дёмин, ты меня дождёшься?» — гласит надпись.

Дёмин, в свою очередь, отметился восемью набранными очками — три из четырёх с игры, где два из трёх — из-за дуги. Также на счету нашего баскетболиста шесть результативных передач, столько же подборов, три перехвата и один блок-шот.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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