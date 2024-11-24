Видео: лучшие эпизоды с Егором Дёминым в пятой победе его команды подряд

Сегодня, 24 ноября, закончился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал Государственный университет долины Миссисипи. Игра завершилась со счётом 87:43 в пользу домашней команды.
Российский защитник BYU Егор Дёмин, в свою очередь, отметился восемью набранными очками — три из четырёх с игры, где два из трёх — из-за дуги. Также на счету нашего баскетболиста шесть результативных передач, столько же подборов, три перехвата и один блок-шот. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами 18-летнего игрока.
Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.
Следующую встречу университет Бригама Янга проведёт с «Грамблинг Стэйт». Это будет важная проверка как для BYU, так и для Егора Дёмина на старте сезона. Матч состоится 29 ноября, начало — в 1:30 мск.