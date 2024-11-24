Егор Дёмин прокомментировал пятую победу своей команды в NCAA

Сегодня, 24 ноября, закончился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал Государственный университет долины Миссисипи. Игра завершилась со счётом 87:43 в пользу домашней команды.

Российский защитник BYU Егор Дёмин в послематчевом интервью высказался по поводу выступления своей команды.

«Я думаю, это одна из наших главных сильных сторон — мы любим играть в командный баскетбол. Как вы заметили, у нас 21 результативная передача против восьми у соперника.

Также пять игроков набрали двузначное количество очков. Это и есть наш стиль игры — делиться мячом, играть неэгоистично и доверять друг другу. Именно поддержка товарищей по команде делает нас сильнее», — сказал Дёмин.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.