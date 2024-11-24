Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Лейкерс», у Леброна — 18 очков

В ночь с 23 на 24 ноября мск на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:102.

Самым результативным в составе победителей стал сербский тяжёлый форвард Никола Йокич, оформивший дабл-дабл: 34 очка, 13 подборов и восемь передач. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Майкл Портер также оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 18 очков. У американского центрового Энтони Дэвиса дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и три передачи. Отметим, для хозяев это поражение является вторым подряд.

У кого больше всех очков в НБА: