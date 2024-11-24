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Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс, результат матча 24 ноября 2024, счёт 102:127, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» разгромить «Лейкерс», у Леброна — 18 очков
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В ночь с 23 на 24 ноября мск на стадионе «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:102.

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 19, Джеймс - 18, Дэвис - 14, Кристи - 12, Хатимура - 10, Кнехт - 9, Расселл - 7, Винсент - 7, Реддиш - 6, Колоко, Льюис, Траоре
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Портер - 24, Браун - 16, Уэстбрук - 14, Маррей - 14, Уотсон - 11, Строутер - 6, Александер - 3, Джордан - 2, Холл - 2, Тайсон - 1, Шарич, Ннаджи

Самым результативным в составе победителей стал сербский тяжёлый форвард Никола Йокич, оформивший дабл-дабл: 34 очка, 13 подборов и восемь передач. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Майкл Портер также оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 18 очков. У американского центрового Энтони Дэвиса дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и три передачи. Отметим, для хозяев это поражение является вторым подряд.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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