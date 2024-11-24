Результаты игрового дня НБА 24 ноября, турнирная таблица

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В ночь с 23 на 24 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 24 ноября:

«Юта Джаз» – «Нью-Йорк Никс» — 121:106

«Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» — 111:100

«Хьюстон Рокетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 98:104

«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» — 125:119

«Чикаго Буллз» – «Мемфис Гриззлиз» — 131:142

«Сан-Антонио Спёрс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:94

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» — 102:127

Лидером Западной конференции НБА является «Голден Стэйт Уорриорз», в активе которого 12 побед при четырёх поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд Кавальерс» (16 побед — одно поражение).