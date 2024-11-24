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Результаты игрового дня НБА 24 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня НБА 24 ноября, турнирная таблица
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В ночь с 23 на 24 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 24 ноября:

«Юта Джаз» – «Нью-Йорк Никс» — 121:106
«Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» — 111:100
«Хьюстон Рокетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 98:104
«Милуоки Бакс» – «Шарлотт Хорнетс» — 125:119
«Чикаго Буллз» – «Мемфис Гриззлиз» — 131:142
«Сан-Антонио Спёрс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:94
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» — 102:127

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Маркканен - 34, Секстон - 25, Коллинс - 20, Джузэнг - 12, Джордж - 11, Кесслер - 11, Кларксон - 4, Кольер - 2, Юбэнкс - 2, Уильямс, Миллз, Михайлюк, Сенсабо
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 27, Брансон - 23, Харт - 17, Таунс - 16, Пэйн - 11, Бриджес - 7, Колек - 3, Симс - 2, Топпин, Дадье, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
111 : 100
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Вагнер - 30, Вагнер - 18, Блэк - 11, Ховард - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Да Силва - 8, Битадзе - 8, Харрис - 7, Айзек - 5, Энтони - 4, Саггс - 2, Хьюстан, Джозеф
Детройт Пистонс: Айви - 19, Бисли - 18, Сассер - 13, Харрис - 8, Дюрен - 7, Мур - 7, Стюарт - 7, Рид - 5, Уильямс - 5, Холланд - 4, Фонтеккио - 4, Хардуэй-младший - 3, Томпсон, Суидер
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
98 : 104
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 22, Томпсон - 19, Смит II - 14, Брукс - 13, Грин - 10, Ванвлит - 8, Шеппард - 8, Исон - 4, Холидей, Ландейл, Тэйт, Грин, Маквей
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 25, Шарп - 24, Грант - 22, Авдия - 14, Бэнтон - 7, Мюррэй - 7, Камара - 5, Хендерсон, Эйтон, Минайя, Рупер, Клингэн, Рит, Мур, Уокер
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
125 : 119
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Лиллард - 31, Трент-мл. - 16, Лопес - 13, Портис - 11, Грин - 9, Принс - 8, Джексон - 5, Боучэмп, Ливингстон, Роллинз, Роббинс, Умуде, Коннотон, Райт
Шарлотт Хорнетс: Болл - 50, Миллер - 32, Грин - 11, Уильямс - 8, Мартин - 6, Салон - 6, Гибсон - 4, Карри - 2, Смит, Диабате, Мицич, Симпсон
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
131 : 142
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Чикаго Буллз: Лавин - 29, Вучевич - 26, Бузелис - 14, Гидди - 12, Уайт - 11, Хортон-Такер - 10, Досунму - 8, Смит - 7, Лидделл - 6, Картер - 3, Дуарте - 3, Терри - 2, Крэйг
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 30, Уэллс - 26, Джексон - 23, Хафф - 14, Бейн - 13, Кларк - 12, Альдама - 10, Кеннард - 10, Ларэвиа - 2, Спенсер - 2, Кавамура, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Барнс - 22, Касл - 19, Пол - 9, Шампани - 9, Уэсли - 7, Брэнэм - 6, Мамукелашвили - 5, Джонс - 2, Коллинс, Сиссоко, Бэсси
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 20, Карри - 14, Джексон-Дэвис - 12, Хилд - 11, Уотерс III - 11, Луни - 8, Андерсон - 6, Муди - 6, Пэйтон II - 5, Грин - 1, Куминга, Подзиемски, Сантос
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 19, Джеймс - 18, Дэвис - 14, Кристи - 12, Хатимура - 10, Кнехт - 9, Расселл - 7, Винсент - 7, Реддиш - 6, Колоко, Льюис, Траоре
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Портер - 24, Браун - 16, Уэстбрук - 14, Маррей - 14, Уотсон - 11, Строутер - 6, Александер - 3, Джордан - 2, Холл - 2, Тайсон - 1, Шарич, Ннаджи

Лидером Западной конференции НБА является «Голден Стэйт Уорриорз», в активе которого 12 побед при четырёх поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд Кавальерс» (16 побед — одно поражение).

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