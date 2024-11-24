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Команда Егора Дёмина повторила своё достижение из сезона-2014/2015 NCAA

Команда Егора Дёмина повторила своё достижение из сезона-2014/2015 NCAA
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Команда университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает 18-летний российский защитник Егор Дёмин, в ночь на 24 ноября нанесла поражение со счётом 87:43 Государственному университету Миссисипи и повторила своё достижение из сезона-2014/2015 американской студенческой лиги (NCAA).

Команда университета Бригама Янга (BYU) набрала более 85 очков в каждой из своих первых четырёх игр впервые с сезона-2014/2015.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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Ранее Дёмин прокомментировал очередную победу своей команды.

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