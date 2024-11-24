Команда Егора Дёмина повторила своё достижение из сезона-2014/2015 NCAA

Команда университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает 18-летний российский защитник Егор Дёмин, в ночь на 24 ноября нанесла поражение со счётом 87:43 Государственному университету Миссисипи и повторила своё достижение из сезона-2014/2015 американской студенческой лиги (NCAA).

Команда университета Бригама Янга (BYU) набрала более 85 очков в каждой из своих первых четырёх игр впервые с сезона-2014/2015.

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Ранее Дёмин прокомментировал очередную победу своей команды.