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Экс-игрок ЦСКА и НБА высказался по поводу возможного матча «Селтикс» — «Панатинаикос»

Экс-игрок ЦСКА и НБА высказался по поводу возможного матча «Селтикс» — «Панатинаикос»
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34-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Монако» и известный своими выступлениями за московский ЦСКА (Единая лига), «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс» (НБА), Майк Джеймс комплиментарно высказался о действующих чемпионах североамериканской лиги «Бостон Селтикс» на фоне слухов о проведении матча «Бостона» с нынешними победителями Евролиги «Панатинаикосом».

«Я думаю, что время пребывания «Бостон Селтикс» в Европе было бы сумасшедшим. Это самая сильная команда, которую я знаю», — приводит слова Джеймса издание Eurohoops.

В сезоне-2024/2025 «Панатинаикос» занимает восьмое место в Евролиге, одержав семь побед в 11 матчах. «Бостон» потерпел три поражения в 16 играх и идёт на второй строчке Восточной конференции.

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