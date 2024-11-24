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Остин Ривз прокомментировал крупное поражение «Лейкерс» в матче с «Денвером»

Остин Ривз прокомментировал крупное поражение «Лейкерс» в матче с «Денвером»
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Игрок команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз дал комментарий по поводу крупного поражения своей команды в матче с «Денвер Наггетс» в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Прошлый год остался в прошлом. Но сегодня они разбили нас в пух и прах», – написал Ривз на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что Ривз показал самую высокую результативность в своей команде по итогам матча с «Денвером». На его счету 19 очков, шесть передач и семь перехватов.

Следующий матч «Лейкерс» состоится 27 ноября, где они на своей площадке примут «Финикс Санз», который идёт на восьмой строчке в таблице Западной конференции.

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