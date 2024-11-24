Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Идеальный засранец». Бывший чемпион НБА объяснил, почему считает Редика хорошим тренером

«Идеальный засранец». Бывший чемпион НБА объяснил, почему считает Редика хорошим тренером
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний бывший игрок НБА, ставший чемпионом в составе «Лейкерс» в сезоне-2008/2009, Тревор Ариза объяснил, почему считает главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика подходящим на роль руководителя звёздной команды НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

«Это просто идеальный засранец. Я думаю, он именно то, что нужно «Лейкерс». Я имею в виду, что он настолько уверен в том, что делает, благодаря своей подготовке или тому, что он имел как игрок, что он уверен в своей способности сделать что угодно и как игрок, и как товарищ по команде. Парни, которые усердно работают и уверены в себе, привлекают», — приводит слова Тревора Totalprosports.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают четвёртую строчку в Западной конференции НБА, имея 10 побед при шести поражениях.

Материалы по теме
Остин Ривз прокомментировал крупное поражение «Лейкерс» в матче с «Денвером»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android