«Идеальный засранец». Бывший чемпион НБА объяснил, почему считает Редика хорошим тренером

39-летний бывший игрок НБА, ставший чемпионом в составе «Лейкерс» в сезоне-2008/2009, Тревор Ариза объяснил, почему считает главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика подходящим на роль руководителя звёздной команды НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

«Это просто идеальный засранец. Я думаю, он именно то, что нужно «Лейкерс». Я имею в виду, что он настолько уверен в том, что делает, благодаря своей подготовке или тому, что он имел как игрок, что он уверен в своей способности сделать что угодно и как игрок, и как товарищ по команде. Парни, которые усердно работают и уверены в себе, привлекают», — приводит слова Тревора Totalprosports.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают четвёртую строчку в Западной конференции НБА, имея 10 побед при шести поражениях.