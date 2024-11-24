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Тренер Дёмина — о взаимодействиях Егора с партнёром: приносят качественный результат

Тренер Дёмина — о взаимодействиях Егора с партнёром: приносят качественный результат
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Главный тренер BYU Кевин Янг высказался по поводу выступления российского защитника команды Егора Дёмина, который за игру с Государственным университетом Миссисипи набрал восемь очков, шесть подборов и столько же результативных передач, и партнёра Дёмина по команде Даллина Холла.

«Я думаю, что Холл хорош. Он производит успокаивающее впечатление. Когда он и Егор [Дёмин] вместе, я чувствую себя хорошо и всегда уверен, что произойдёт что-то хорошее и я получу качественный результат», — приводит слова Янга сайт университета.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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