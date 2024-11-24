Партнёр по команде Дёмина: никогда не играл с кем-то вроде Егора

Даллин Холл, являющийся игроком команды Университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает 18-летний российский защитник Егор Дёмин, прокомментировал свои ощущения от игры с Егором.

«Это очень весело! Действительно здорово наконец сыграть с кем-то, кто смотрит на игру идентично мне, так что у нас есть отличные беседы о баскетболе [с Егором]. Дёмин очень бескорыстен, и у него в запасе все инструменты для успешного игрока. Я никогда по-настоящему не играл с кем-то вроде Егора, и это очень весело», — приводит слова Холла сайт университета.

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