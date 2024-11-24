«Денвер Наггетс» обладает двузначным преимуществом по победам над «Лейкерс» в 14 играх

24 ноября клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» и увеличил своё количество побед до 13 в 14 проведённых последних матчах с «озёрниками».

«Лейкерс» лишь единожды смогли нанести поражение «Наггетс» в последних матчах, обыграв «Денвер» 28 апреля 2024-го в рамках первого раунда плей-офф НБА со счётом 119:108. Таким образом, серия «Наггетс» над «Лейкерс» составляет 13-1.

Команда «Лос-Анджелес Лейкерс» после проведённых 16 матчей сезона-2024/2025 занимает четвёртое место, имея на своём счету 10 побед. «Наггетс» расположились на пятой строчке, также выиграв 10 встреч, но за 15 игр.