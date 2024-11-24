«Денвер Наггетс» обладает двузначным преимуществом по победам над «Лейкерс» в 14 играх
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24 ноября клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» и увеличил своё количество побед до 13 в 14 проведённых последних матчах с «озёрниками».
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 19, Джеймс - 18, Дэвис - 14, Кристи - 12, Хатимура - 10, Кнехт - 9, Расселл - 7, Винсент - 7, Реддиш - 6, Колоко, Льюис, Траоре
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Портер - 24, Браун - 16, Уэстбрук - 14, Маррей - 14, Уотсон - 11, Строутер - 6, Александер - 3, Джордан - 2, Холл - 2, Тайсон - 1, Шарич, Ннаджи
«Лейкерс» лишь единожды смогли нанести поражение «Наггетс» в последних матчах, обыграв «Денвер» 28 апреля 2024-го в рамках первого раунда плей-офф НБА со счётом 119:108. Таким образом, серия «Наггетс» над «Лейкерс» составляет 13-1.
Команда «Лос-Анджелес Лейкерс» после проведённых 16 матчей сезона-2024/2025 занимает четвёртое место, имея на своём счету 10 побед. «Наггетс» расположились на пятой строчке, также выиграв 10 встреч, но за 15 игр.
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