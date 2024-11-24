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«Этот клуб соответствует моим амбициям». Димитрис Итудис — о тренерской работе в «Хапоэле»

«Этот клуб соответствует моим амбициям». Димитрис Итудис — о тренерской работе в «Хапоэле»
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54-летний бывший главный тренер ЦСКА и «Фенербахче» Димитрис Итудис, который теперь руководит клубом «Хапоэль» Тель-Авив дал комментарий по поводу своего назначения.

«Хапоэль» Тель-Авив соответствует моим амбициям, и мы можем построить что-то великое. Это процесс, который требует времени, но он очень интересен, и мы пытаемся построить что-то с нуля. Команда зарекомендовала себя в Европе, чтобы добиться чего-то, поэтому будем двигаться дальше.

Позвольте мне сказать, что баскетбол в Европе — спящий гигант во многих областях. Баскетбол — самый захватывающий вид спорта», — приводит слова Итудиса Еurohoops.

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