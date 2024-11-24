Крис Пол ответил на предположение о том, что он теряет время в составе «Сан-Антонио Спёрс»

39-летний американский профессиональный звёздный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду НБА «Сан-Антонио Спёрс», Крис Пол ответил на предположение о том, что он теряет время, выступая за техасский клуб.

«Я не знаю, что значит играть зря. К счастью, каждый год, независимо от того, боремся мы за титул или нет, каждый год команды, в которых я играл, были конкурентоспособными. Поэтому я хотел приехать сюда, в Сан-Антонио, и просто привнести такое мышление, такое отношение и дать этим ребятам понять, что для того, чтобы побеждать в играх, им прежде всего нужно верить в свои способности», — приводит слова Пола Clutch Points.

«Сан-Антонио» минувшей ночью обыграл «Голден Стэйт Уорриорз».