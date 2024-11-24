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Крис Пол ответил на предположение о том, что он теряет время в составе «Сан-Антонио Спёрс»

Крис Пол ответил на предположение о том, что он теряет время в составе «Сан-Антонио Спёрс»
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39-летний американский профессиональный звёздный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду НБА «Сан-Антонио Спёрс», Крис Пол ответил на предположение о том, что он теряет время, выступая за техасский клуб.

«Я не знаю, что значит играть зря. К счастью, каждый год, независимо от того, боремся мы за титул или нет, каждый год команды, в которых я играл, были конкурентоспособными. Поэтому я хотел приехать сюда, в Сан-Антонио, и просто привнести такое мышление, такое отношение и дать этим ребятам понять, что для того, чтобы побеждать в играх, им прежде всего нужно верить в свои способности», — приводит слова Пола Clutch Points.

«Сан-Антонио» минувшей ночью обыграл «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Барнс - 22, Касл - 19, Пол - 9, Шампани - 9, Уэсли - 7, Брэнэм - 6, Мамукелашвили - 5, Джонс - 2, Коллинс, Сиссоко, Бэсси
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 20, Карри - 14, Джексон-Дэвис - 12, Хилд - 11, Уотерс III - 11, Луни - 8, Андерсон - 6, Муди - 6, Пэйтон II - 5, Грин - 1, Куминга, Подзиемски, Сантос
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