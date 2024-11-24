«Мы скучаем по тебе, брат!» Кайри Ирвинг обратился к Луке Дончичу
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32-летний звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг обратился к словенскому товарищу по команде Луке Дончичу, выбывшему на неизвестный срок из-за травмы.
«Мы скучаем по тебе, [Лука Дончич] брат! Надеюсь, дома ты счастлив, чувак. Это определённое послание для него…» — приводит слова Ирвинга Clutch Points.
Защитник «Маверикс» Дончич получил травму запястья несколько дней назад, после чего его команда одержала две подряд победы на выезде над командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс».
В ночь на 25 ноября «Даллас» встретится с идущим на шестом месте в Восточной конференции «Майами Хит».
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2014, среда. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Окончен
100 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 29, Барнс - 22, Карри - 16, Спейтс - 11, Грин - 9, Богут - 4, Эзели - 3, Игуодала - 2, Барбоза - 2, Ливингстон - 2, Кузмич, Раш, Холидэй
Сан-Антонио Спёрс: Паркер - 28, Леонард - 19, Джинобили - 17, Данкан - 12, Джозеф - 11, Грин - 9, Диао - 8, Боннер - 5, Бэйнс - 4, Андерсон, Белинелли, Эйрс, Дэй
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