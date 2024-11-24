«Мы скучаем по тебе, брат!» Кайри Ирвинг обратился к Луке Дончичу

32-летний звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг обратился к словенскому товарищу по команде Луке Дончичу, выбывшему на неизвестный срок из-за травмы.

«Мы скучаем по тебе, [Лука Дончич] брат! Надеюсь, дома ты счастлив, чувак. Это определённое послание для него…» — приводит слова Ирвинга Clutch Points.

Защитник «Маверикс» Дончич получил травму запястья несколько дней назад, после чего его команда одержала две подряд победы на выезде над командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс».

В ночь на 25 ноября «Даллас» встретится с идущим на шестом месте в Восточной конференции «Майами Хит».