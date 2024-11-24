Россия разгромила сборную Ливии в матче Кубка Дружбы по баскетболу

24 ноября в Москве на стадионе «Баскет Холл» завершился заключительный матч турнира «Кубок Дружбы. Россия — Африка» между сборными России и Ливии. Подопечные Зорана Лукича одержали победу со счётом 108:60 (23:20; 28:13; 29:14; 28:13).

Самым результативным игроком в составе российской сборной стал лёгкий форвард Антон Астапкович, набравший по ходу матча 16 очков, сделавший шесть подборов и две передачи. Также отметим Александра Щербенёва, записавшего себе на счёт 15 очков, один подбор и шесть передач. Всего восемь российских игроков набрали более 10 очков.

В составе Ливии отличился защитник Бадруш Салем, набравший в игре 24 очка, сделавший два подбора и четыре передачи.

Всего в турнире принимали участие три команды — сборные России, Туниса и Ливии.