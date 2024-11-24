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Россия – Ливия, результат матча 24 ноября 2024, счет 108:60, Кубок Дружбы

Россия разгромила сборную Ливии в матче Кубка Дружбы по баскетболу
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24 ноября в Москве на стадионе «Баскет Холл» завершился заключительный матч турнира «Кубок Дружбы. Россия — Африка» между сборными России и Ливии. Подопечные Зорана Лукича одержали победу со счётом 108:60 (23:20; 28:13; 29:14; 28:13).

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
108 : 60
Ливия
Россия: Астапкович - 16, Щербенев - 15, Ганькевич - 13, Петенев - 12, Лопатин - 11, Емченко - 11, Мартюк - 10, Ермаков - 10, Хоменко - 7, Свинин - 2, Беленицкий - 1, Герасимов
Ливия: Салем - 24, Хамад - 11, Башир - 10, Альрахман - 6, Бакр - 2, Саеид - 2, Али - 2, Фарадж - 2, Мохаммед - 1, Алмаброук, Али, Ризк

Самым результативным игроком в составе российской сборной стал лёгкий форвард Антон Астапкович, набравший по ходу матча 16 очков, сделавший шесть подборов и две передачи. Также отметим Александра Щербенёва, записавшего себе на счёт 15 очков, один подбор и шесть передач. Всего восемь российских игроков набрали более 10 очков.

В составе Ливии отличился защитник Бадруш Салем, набравший в игре 24 очка, сделавший два подбора и четыре передачи.

Всего в турнире принимали участие три команды — сборные России, Туниса и Ливии.

Турнирная таблица. Fonbet Кубок Дружбы. Россия - Африка
Календарь. Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка
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