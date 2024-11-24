Экс-игрок ЦСКА и НБА: «Селтикс» разгромил бы «Панатинаикос» с отрывом в 30 очков минимум

34-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Монако» и известный своими выступлениями за московский ЦСКА, «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс», Майк Джеймс высказался насчёт потенциального матча между «Бостон Селтикс» и «Панатинаикосом».

«Селтикс» бы разгромил «Панатинаикос» – на 30 очков, как минимум. Даже с учётом европейских правил, разница была бы огромной. Это просто несопоставимые по силе команды. У «Панатинаикоса» неплохие защитники, но у «Бостона» — лучшие в мире. Тот же Холидэй просто невероятен.

Дальше, кто из «Панатинаикоса» защищался бы против Тейтума и Брауна? Григонис? А Митоглу против Порзингиса? Даже смешно»,– приводит слова Джеймса портал Eurohoops.