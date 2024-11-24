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Кириленко: не будем обманываться. Сборная Ливии на сегодня уступает нам по уровню

Кириленко: не будем обманываться. Сборная Ливии на сегодня уступает нам по уровню
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Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мыслями о матче между сборными России и Ливии. Игра завершилась со счётом 108:60 в пользу российской команды.

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24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
108 : 60
Ливия
Россия: Астапкович - 16, Щербенев - 15, Ганькевич - 13, Петенев - 12, Лопатин - 11, Емченко - 11, Мартюк - 10, Ермаков - 10, Хоменко - 7, Свинин - 2, Беленицкий - 1, Герасимов
Ливия: Салем - 24, Хамад - 11, Башир - 10, Альрахман - 6, Бакр - 2, Саеид - 2, Али - 2, Фарадж - 2, Мохаммед - 1, Алмаброук, Али, Ризк

«Соперник был слабее, конечно, в отличие от сборной Туниса. Здесь несколько факторов. К сожалению, только в первой четверти сборная Ливии смогла сопротивляться. Всё-таки в сегодняшней игре очень хорошо мы попали сразу своими бросками. То есть мы забили несколько трёхочковых и лёгких бросков. Это всегда даёт очень большую эмоциональную поддержку игрокам. Команда начинает очень быстро бежать. И плюс к этому сборная Ливии ничего не забила. То есть два фактора наложились.

Конечно же, это сразу повлияло на развитие игры. Когда ты в начале, в первой половине захватываешь преимущество, сопернику сложно возвращаться в игру. Это и произошло сегодня. Классно, что мы в конце игры, в последние 8-10 минут, увидели много наших молодых ребят, которые получили игровую практику.

Я как игрок по себе знаю: крайне сложно играть с командами, когда у тебя восемь или девять забивают 10 и более очков. И ты не знаешь, кого держать, поскольку нет одного ярко выраженного лидера, которого нужно защищать. Все забивают, все попадают, все бегут. Поэтому сегодня была хорошая, именно командная игра. Наверное, не надо тоже обманываться. Сборная Ливии на сегодня уступает нам именно по уровню», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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