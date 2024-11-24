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Мама защитника «Зенита» Георгия Жбанова рассказала, как её сын попал в баскетбол

Мама защитника «Зенита» Георгия Жбанова рассказала, как её сын попал в баскетбол
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Ольга Васильевна Жбанова, мама защитника «Зенита» Георгия Жбанова, рассказала, как её сын попал в баскетбол.

«Он начинал в детстве заниматься танцами. Это была частная школа, там был урок танцев, Гошу заметили, и нас в итоге пригласили в город заниматься. Мы ездили туда четыре раза в неделю, в центр города, а до этого он занимался тхэквондо. И даже сдал на оранжевый пояс. А потом пошёл в баскетбол, тренер у него был хороший — Александр Григорьевич. К сожалению, его уже с нами нет. Потом пошёл в Полевской — это 70 км от нас. Тоже четыре раза в неделю мы туда ездили на тренировки. Конечно, много его сначала не выпускали на паркет. Каждый же тренер пытается каких-то своих любимчиков выпускать. Но играл, начал играть и как-то, ну не знаю, всегда старался», — приводит слова Ольги Васильевны пресс-служба «Зенита».

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