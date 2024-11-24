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Андрей Кириленко назвал игрока сборной России с хорошим потенциалом и будущим

Андрей Кириленко назвал игрока сборной России с хорошим потенциалом и будущим
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Президент РФБ Андрей Кириленко высоко оценил навыки и уровень игрока сборной России Ильи Ермакова.

«Мне Илья понравился ещё два года назад. Я его видел на первенствах России. Как раз он играл по детям ещё. И Илья привлёк моё внимание. Я сказал: «О, какой парень, очень симпатичный, играет с головой, игроцкий очень».

Сегодня перед матчем со мной были гости. Я говорю, мол, обратите внимание на Ермакова. А мне отвечают: «Что-то щупленький он какой-то, неказистый». А я говорю: «Не, он игровой абсолютно». И действительно, в матче Илья смотрит на два шага вперёд, думает над тем, как будет развиваться атака, как будет в защите развиваться действие. Создаётся, конечно же, очень приятное впечатление, поскольку ты видишь, что есть по-настоящему хороший потенциал и будущее», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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