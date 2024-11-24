Цайзер оценила матч Россия — Ливия на Кубке Дружбы

Председатель правления cоюза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер оценила состоявшийся сегодня, 24 ноября, на стадионе «Баскет Холл» в Москве матч Кубка Дружбы между сборными России и Ливии. Встреча завершилась со счётом 108:60 в пользу российской национальной команды.

«Это был настоящий красивый баскетбол. Когда играет сборная, это всегда особое волнение, особое атмосфера.

Безусловно, коллеги из сборных Туниса и Ливии очень счастливы в России. К нам приехали друзья, приехали в другую страну, чтобы поддерживать международные отношения. И они, вне зависимости от результатов, конечно, бились до конца, мы это видим по всем матчам», — приводит слова Цайзер корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.