Цайзер оценила матч Россия — Ливия на Кубке Дружбы
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Председатель правления cоюза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер оценила состоявшийся сегодня, 24 ноября, на стадионе «Баскет Холл» в Москве матч Кубка Дружбы между сборными России и Ливии. Встреча завершилась со счётом 108:60 в пользу российской национальной команды.
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
108 : 60
Ливия
Россия: Астапкович - 16, Щербенев - 15, Ганькевич - 13, Петенев - 12, Лопатин - 11, Емченко - 11, Мартюк - 10, Ермаков - 10, Хоменко - 7, Свинин - 2, Беленицкий - 1, Герасимов
Ливия: Салем - 24, Хамад - 11, Башир - 10, Альрахман - 6, Бакр - 2, Саеид - 2, Али - 2, Фарадж - 2, Мохаммед - 1, Алмаброук, Али, Ризк
«Это был настоящий красивый баскетбол. Когда играет сборная, это всегда особое волнение, особое атмосфера.
Безусловно, коллеги из сборных Туниса и Ливии очень счастливы в России. К нам приехали друзья, приехали в другую страну, чтобы поддерживать международные отношения. И они, вне зависимости от результатов, конечно, бились до конца, мы это видим по всем матчам», — приводит слова Цайзер корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.
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