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Главный тренер сборной Ливии: мы не готовились к Кубку Дружбы

Главный тренер сборной Ливии: мы не готовились к Кубку Дружбы
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Главный тренер сборной Ливии серб Иван Еремич поделился мыслями о выступлении своей команды на Кубке Дружбы. Сегодня, 24 ноября, ливийцы разделили площадку со сборной России и уступили со счётом 60:108.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
108 : 60
Ливия
Россия: Астапкович - 16, Щербенев - 15, Ганькевич - 13, Петенев - 12, Лопатин - 11, Емченко - 11, Мартюк - 10, Ермаков - 10, Хоменко - 7, Свинин - 2, Беленицкий - 1, Герасимов
Ливия: Салем - 24, Хамад - 11, Башир - 10, Альрахман - 6, Бакр - 2, Саеид - 2, Али - 2, Фарадж - 2, Мохаммед - 1, Алмаброук, Али, Ризк

«Игра [со сборной России] была сложной для нас, так как мы не готовились к этому турниру, поскольку в Ливии чемпионат начался раньше. Моя команда, «Аль-Ахли», выступала в Баскетбольной африканской лиге, поэтому мы приехали без подготовки и без натурализованных игроков из Америки. Российская команда молода, но невероятно талантлива.

Команда Туниса также была сильной и хорошо организованной. В любом случае — было потрясающе оказаться в Москве впервые. Организация мероприятия была превосходной, а люди — невероятно дружелюбными и профессиональными. Всё было сделано для того, чтобы создать наилучшие условия для ливийских поклонников баскетбола», — передаёт слова Еремича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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