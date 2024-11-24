Главный тренер сборной Ливии: мы не готовились к Кубку Дружбы

Главный тренер сборной Ливии серб Иван Еремич поделился мыслями о выступлении своей команды на Кубке Дружбы. Сегодня, 24 ноября, ливийцы разделили площадку со сборной России и уступили со счётом 60:108.

«Игра [со сборной России] была сложной для нас, так как мы не готовились к этому турниру, поскольку в Ливии чемпионат начался раньше. Моя команда, «Аль-Ахли», выступала в Баскетбольной африканской лиге, поэтому мы приехали без подготовки и без натурализованных игроков из Америки. Российская команда молода, но невероятно талантлива.

Команда Туниса также была сильной и хорошо организованной. В любом случае — было потрясающе оказаться в Москве впервые. Организация мероприятия была превосходной, а люди — невероятно дружелюбными и профессиональными. Всё было сделано для того, чтобы создать наилучшие условия для ливийских поклонников баскетбола», — передаёт слова Еремича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.