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Александр Щербенёв рассказал, за счёт чего России удалось крупно обыграть Ливию

Александр Щербенёв рассказал, за счёт чего России удалось крупно обыграть Ливию
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Разыгрывающий сборной России Александр Щербенёв оценил состоявшийся сегодня, 24 ноября, на стадионе «Баскет Холл» в Москве матч Кубка Дружбы со сборной Ливии. Встреча завершилась со счётом 108:60 в пользу российской национальной команды.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
108 : 60
Ливия
Россия: Астапкович - 16, Щербенев - 15, Ганькевич - 13, Петенев - 12, Лопатин - 11, Емченко - 11, Мартюк - 10, Ермаков - 10, Хоменко - 7, Свинин - 2, Беленицкий - 1, Герасимов
Ливия: Салем - 24, Хамад - 11, Башир - 10, Альрахман - 6, Бакр - 2, Саеид - 2, Али - 2, Фарадж - 2, Мохаммед - 1, Алмаброук, Али, Ризк

«По сравнению с предыдущим матчем — более как-то раскованно себя чувствовали как команда. Попали броски, и благо получилось так уверенно победить и завоевать этот кубок. Оба матча выиграли, поэтому все довольны, все рады.

Мало встреч таких с командами из других стран. Потому для нас это всегда большое удовольствие, и стараемся по максимуму выкладываться. И всё-таки сами понимали, что после первой игры не самым лучшим образом выглядели, и хотелось как-то реабилитироваться. Поэтому никакого расслабления не было. Максимально агрессивно старались играть на щите, убегать. Благо попали открытые броски — и за счёт этого так крупно победили», — передаёт слова Щербенёва корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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