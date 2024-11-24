Александр Щербенёв рассказал, за счёт чего России удалось крупно обыграть Ливию

Разыгрывающий сборной России Александр Щербенёв оценил состоявшийся сегодня, 24 ноября, на стадионе «Баскет Холл» в Москве матч Кубка Дружбы со сборной Ливии. Встреча завершилась со счётом 108:60 в пользу российской национальной команды.

«По сравнению с предыдущим матчем — более как-то раскованно себя чувствовали как команда. Попали броски, и благо получилось так уверенно победить и завоевать этот кубок. Оба матча выиграли, поэтому все довольны, все рады.

Мало встреч таких с командами из других стран. Потому для нас это всегда большое удовольствие, и стараемся по максимуму выкладываться. И всё-таки сами понимали, что после первой игры не самым лучшим образом выглядели, и хотелось как-то реабилитироваться. Поэтому никакого расслабления не было. Максимально агрессивно старались играть на щите, убегать. Благо попали открытые броски — и за счёт этого так крупно победили», — передаёт слова Щербенёва корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.