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Лукич: матч с Ливией был полегче, чем с Тунисом. Но есть моменты, которые надо исправить

Лукич: матч с Ливией был полегче, чем с Тунисом. Но есть моменты, которые надо исправить
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мыслями о выступлении своих подопечных в матче со сборной Ливии в Кубке Дружбы. Игра завершилась со счётом 108:60.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
108 : 60
Ливия
Россия: Астапкович - 16, Щербенев - 15, Ганькевич - 13, Петенев - 12, Лопатин - 11, Емченко - 11, Мартюк - 10, Ермаков - 10, Хоменко - 7, Свинин - 2, Беленицкий - 1, Герасимов
Ливия: Салем - 24, Хамад - 11, Башир - 10, Альрахман - 6, Бакр - 2, Саеид - 2, Али - 2, Фарадж - 2, Мохаммед - 1, Алмаброук, Али, Ризк

«В первую очередь, это была интересная игра. Наши молодые игроки где-то действительно использовали свой шанс, возможность. Матч был полегче, чем с Тунисом. Достаточно опытные игроки в нашей команде всё равно не исправили свои ошибки, о которых я говорил после пятничной встречи.

Сегодня мы действительно где-то контролировали, но были моменты, которые надо корректировать. С другой стороны, игра была интересна для болельщиков. Надеюсь, что все довольны, поскольку сегодня действительно процент попадания трёхочковых и бросков значительно лучше, чем с Тунисом. Сразу давление спало, легче играть стало — и от этого шок», — передаёт слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

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