Лукич: матч с Ливией был полегче, чем с Тунисом. Но есть моменты, которые надо исправить

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мыслями о выступлении своих подопечных в матче со сборной Ливии в Кубке Дружбы. Игра завершилась со счётом 108:60.

«В первую очередь, это была интересная игра. Наши молодые игроки где-то действительно использовали свой шанс, возможность. Матч был полегче, чем с Тунисом. Достаточно опытные игроки в нашей команде всё равно не исправили свои ошибки, о которых я говорил после пятничной встречи.

Сегодня мы действительно где-то контролировали, но были моменты, которые надо корректировать. С другой стороны, игра была интересна для болельщиков. Надеюсь, что все довольны, поскольку сегодня действительно процент попадания трёхочковых и бросков значительно лучше, чем с Тунисом. Сразу давление спало, легче играть стало — и от этого шок», — передаёт слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.