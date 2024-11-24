Зоран Лукич ответил на вопрос о будущих соперниках сборной России

Главный тренер сборной России Зоран Лукич ответил, известно ли, какие команды будут в будущем играть со сборной России.

«Нет, не могу сказать. Ещё много вещей в жизни неизвестно всем. Посмотрим. Время есть до февраля. Как я уже заметил, [руководство Единой лиги] ВТБ поставило [на февраль] Матч Звёзд. Мы будем отталкиваться от этого. Пускай известные игроки будут выступать [в Матче Звёзд]. А мы, наверное, будем [привлекать] молодых. Несколько пацанов было здесь 18-19 лет. Я им сказал, что увидимся в феврале. Пока присматриваемся, кому можем дать возможность [выступить в составе сборной России]. Надеюсь, мы успеем что-то организовать [к февралю]», — передаёт слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.