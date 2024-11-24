Форвард ЦСКА и сборной России Александр Ганькевич оценил своё выступление на Кубке Дружбы, в рамках которого российская национальная команда обыграла сборные Туниса и Ливии.

«В ЦСКА я не получаю столько игрового времени, а здесь Зоран [Лукич] позвонил, сказал, что хочет мне дать время на площадке, чтобы дать мне почувствовать игру. Я был очень этому рад и приехал. Он меня вообще не поправлял. Ну, там мелочи, ошибки у меня помогал исправить, а так я играл как бы в своё удовольствие вообще.

Эти сборные немножко другого уровня, но они старались, боролись. В первой встрече вы видели: мы в овертайме выиграли, потому что не попадали. Это наша проблема. Но надеюсь, что достойно выступили», — передаёт слова Ганькевича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.