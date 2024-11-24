Кендрик Перкинс ответил, какая команда НБА стала одной из его любимых за последнее время

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс ответил, какая команда НБА стала одной из его любимых за последнее время.

«Никогда не думал, что стану фанатом «Уорриорз», но вот я здесь! Они постепенно становятся одной из моих любимых команд в лиге. Стив Керр на верном пути со своей ротацией из 12-13 человек. Они защищаются на невероятно высоком уровне», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последней игре, которая состоялась сегодня, 24 ноября, «Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:104.