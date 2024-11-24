Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс ответил, какая команда НБА стала одной из его любимых за последнее время

Кендрик Перкинс ответил, какая команда НБА стала одной из его любимых за последнее время
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс ответил, какая команда НБА стала одной из его любимых за последнее время.

«Никогда не думал, что стану фанатом «Уорриорз», но вот я здесь! Они постепенно становятся одной из моих любимых команд в лиге. Стив Керр на верном пути со своей ротацией из 12-13 человек. Они защищаются на невероятно высоком уровне», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последней игре, которая состоялась сегодня, 24 ноября, «Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:104.

Материалы по теме
Стефен Карри — суперзвезда без пафоса. За него хочется болеть и переживать
Стефен Карри — суперзвезда без пафоса. За него хочется болеть и переживать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android