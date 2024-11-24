«Вашингтон» готов обменять Йонаса Валанчюнаса в «Лейкерс» — инсайдер

«Вашингтон Уизардс» готов обменять своего литовского центрового Йонаса Валанчюнаса. Главным претендентом на него является «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает репортёр Bleacher Report Джейк Фишер.

«Йонас Валанчюнас — это имя, которое вы продолжаете слышать как цель обмена «Лейкерс». Валанчюнас определённо доступен для обмена в «Вашингтоне», — говорится в сообщении Фишера.

«Лос-Анджелес Лейкерс» потенциально могут приобрести Валанчунаса в обмен на Гэйба Винсента и защищённый выбор в первом раунде драфта.

В этом сезоне Валанчюнас в среднем набирает 12,5 очка и 7,9 подбора. У «Вашингтон Уизардс» на данный момент худший показатель в НБА — две победы при 12 поражениях.