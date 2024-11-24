Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо ответил, кого считает одним из лучших защитников в НБА прямо сейчас

«Его защита невероятна. Он не ведётся на финты. Эй Джей очень умно использует своё тело. Думаю, два года назад он бы часто фолил, использовал руки, возможно, немного подпрыгивал бы на финтах, позволяя сопернику заработать два лёгких штрафных броска. Но сейчас этот парень просто неуязвим.

Эй Джей так хорошо передвигается, ставит корпус. Он — недооценённый защитник. На мой взгляд, Грин очень, очень хороший защитник. Это видно на тренировках, в играх, вы и сами это замечаете. Эй Джей не является обузой в защите, на самом деле он — один из лучших защитников в команде.

Поэтому я очень, очень рад, что он играет со мной. Грин улучшает нашу защиту, а когда мы забираем подбор и переходим в контратаку, он представляет опасность в любой точке», — приводит слова Адетокунбо портал Sports Illustrated.