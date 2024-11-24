Сергей Елевич — о сборной Ливии: очень слабый соперник. Нельзя даже с кем-то сравнить

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о сборной Ливии, с которой сегодня, 24 ноября, провела матч сборная России. Игра завершилась со счётом 108:60 в пользу российской команды.

«Слабый, очень слабый соперник. Нельзя даже с кем‑то особо и сравнить. Да, конечно, Ливия посильнее той Колумбии, которая была на Кубке Дружбы в Перми летом, но всё же это слабая команда. И в целом не с чем сравнить, чтобы сделать какой‑то анализ. Никакой пищи для размышлений.

Но мы играем с тем, кого привезли, с тем, с кем можем играть на данный момент. Не вижу ничего плохого в этом, но хотелось увидеть более высокий уровень у соперника. К сожалению, нет тут ожидаемого уровня. Наша сборная просто на голову сильнее команды Ливии», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».