Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Елевич — о сборной Ливии: очень слабый соперник. Нельзя даже с кем-то сравнить

Сергей Елевич — о сборной Ливии: очень слабый соперник. Нельзя даже с кем-то сравнить
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о сборной Ливии, с которой сегодня, 24 ноября, провела матч сборная России. Игра завершилась со счётом 108:60 в пользу российской команды.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
108 : 60
Ливия
Россия: Астапкович - 16, Щербенев - 15, Ганькевич - 13, Петенев - 12, Лопатин - 11, Емченко - 11, Мартюк - 10, Ермаков - 10, Хоменко - 7, Свинин - 2, Беленицкий - 1, Герасимов
Ливия: Салем - 24, Хамад - 11, Башир - 10, Альрахман - 6, Бакр - 2, Саеид - 2, Али - 2, Фарадж - 2, Мохаммед - 1, Алмаброук, Али, Ризк

«Слабый, очень слабый соперник. Нельзя даже с кем‑то особо и сравнить. Да, конечно, Ливия посильнее той Колумбии, которая была на Кубке Дружбы в Перми летом, но всё же это слабая команда. И в целом не с чем сравнить, чтобы сделать какой‑то анализ. Никакой пищи для размышлений.

Но мы играем с тем, кого привезли, с тем, с кем можем играть на данный момент. Не вижу ничего плохого в этом, но хотелось увидеть более высокий уровень у соперника. К сожалению, нет тут ожидаемого уровня. Наша сборная просто на голову сильнее команды Ливии», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Материалы по теме
Россия в полном порядке! Наши баскетболисты выиграли все матчи на международном турнире
Россия в полном порядке! Наши баскетболисты выиграли все матчи на международном турнире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android