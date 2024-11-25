Инсайдер ответил, заинтересован ли «Хьюстон Рокетс» в подписании Кевина Дюранта

Руководство клуба «Хьюстон Рокетс» не заинтересовано в подписании контракта с тяжёлый форвардом Кевином Дюрнатом, который на данный момент выступает за «Финикс Санз». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Марк Штейн в своём блоге.

«После моей собственной публикации о перспективах обменов «Рокетс» в заметках о лиге в прошлое воскресенье, где подробно описывались прогнозы команд-соперников о том, что Хьюстон может стать потенциальным претендентом на обмен Янниса Адетокунбо из «Милуоки», мне стало известно, что интерес «Рокетс» к Кевину Дюранту был с самого начала преувеличен», — написал Штейн в своё блоге marcstein.substack.com.