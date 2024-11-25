«Бостон» обыграл «Миннесоту», у Джейлена Брауна 28 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 107:105.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 28 очков. На счету Джейсона Тейтума 26 очков.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, который набрал 28 очков.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Миннесота» сыграет с «Хьюстон Рокетс». Матчи пройдут 26 и 27 ноября соответственно.

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