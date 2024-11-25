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Бостон – Миннесота, результат матча 25 ноября 2024, счет 107:105, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Бостон» обыграл «Миннесоту», у Джейлена Брауна 28 очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 107:105.

НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 26, Уайт - 19, Холидэй - 9, Притчард - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Тиллман - 3, Порзингис, Уолш, Корнет, Спрингер, Кета
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рэндл - 23, Диллингэм - 14, Дивинченцо - 11, Макдэниелс - 10, Гобер - 10, Рид - 5, Александер-Уолкер - 4, Шеннон, Никс, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 28 очков. На счету Джейсона Тейтума 26 очков.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, который набрал 28 очков.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Миннесота» сыграет с «Хьюстон Рокетс». Матчи пройдут 26 и 27 ноября соответственно.

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