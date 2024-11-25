23 очка Хардена помогли «Клипперс» уверенно обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 99:125.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, который записал в свой актив 23 очка.

В составе «Филадельфии» самым результативным стал Джаред Маккейн, набравший 18 очков.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Хьюстон Рокетс», а «Клипперс» проведут матч с «Бостон Селтикс». Матчи пройдут 28 и 16 ноября соответственно.

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