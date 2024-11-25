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Филадельфия – Клипперс, результат матча 25 ноября 2024, счет 99:125, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

23 очка Хардена помогли «Клипперс» уверенно обыграть «Филадельфию»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 99:125.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 125
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 18, Макси - 17, Убре - 12, Каунсил - 9, Джексон - 7, Гордон - 7, Драммонд - 6, Киньонес - 6, Ябуселе - 6, Мартин - 4, Эдвардс - 4, Мартин - 3, Бона
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Джонс - 18, Зубац - 16, Мэнн - 13, Портер - 11, Данн - 9, Бамба - 7, Коффи - 7, Миллер - 7, Браун - 6, Хиланд - 5, Батюм - 3

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, который записал в свой актив 23 очка.
В составе «Филадельфии» самым результативным стал Джаред Маккейн, набравший 18 очков.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Хьюстон Рокетс», а «Клипперс» проведут матч с «Бостон Селтикс». Матчи пройдут 28 и 16 ноября соответственно.

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