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33 очка Джимми Батлера помогли «Майами» в овертайме обыграть «Даллас»

33 очка Джимми Батлера помогли «Майами» в овертайме обыграть «Даллас»
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 123:118.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
123 : 118
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Батлер - 33, Адебайо - 19, Хироу - 18, Бёркс - 15, Ларссон - 14, Лав - 9, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 7, Ричардсон, Йович, Уэр, Джонсон, Хайсмит, Брайант
Даллас Маверикс: Ирвинг - 27, Вашингтон - 21, Маршалл - 20, Томпсон - 15, Лайвли - 14, Гэффорд - 10, Динвидди - 7, Гримс - 4, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Клебер , Моррис

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 33 очка, девять подборов и шесть передач. Центровой «Хит» Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов и пять передач.

В составе «Далласа» самым результативным игроком стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, который записал на свой счёт 27 очков, четыре подбора и шесть передач.

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