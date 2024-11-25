33 очка Джимми Батлера помогли «Майами» в овертайме обыграть «Даллас»

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 123:118.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 33 очка, девять подборов и шесть передач. Центровой «Хит» Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл: 19 очков, 10 подборов и пять передач.

В составе «Далласа» самым результативным игроком стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, который записал на свой счёт 27 очков, четыре подбора и шесть передач.

Странное видео с участием бывшего игрока НБА: