Лидер НБА «Кливленд» победил «Торонто», Джаррет Аллен оформил дабл-дабл

В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференции и всей лиги «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 122:108.

Центровой «Кливленда» Джаррет Аллен оформил дабл-дабл, набрав 23 очка при 13 подборах и двух результативных передачах. Лучшими по результативности при этом стали два других игрока «Кавальерс» — Тай Джером и Донован Митчелл, набравшие по 26 очков.

«Кливленд» одержал 17-ю победу в 18 матчах и упрочил своё лидерство в НБА — все остальные клубы лиги потерпели не менее трёх поражений. «Торонто» выиграл 4 из 17 встреч и занимает 13-е место в таблице Востока.