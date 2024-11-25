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Кливленд Кавальерс — Торонто Рэпторс, результат матча 25 ноября 2024, счет 122:108, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Лидер НБА «Кливленд» победил «Торонто», Джаррет Аллен оформил дабл-дабл
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В ночь с 24 на 25 ноября мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференции и всей лиги «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 122:108.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
122 : 108
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Джером - 26, Митчелл - 26, Аллен - 23, Гарлэнд - 16, Мобли - 14, Окоро - 10, Меррилл - 3, Портер - 2, Ньянг - 2, Томпсон, Тайсон, Траверс
Торонто Рэпторс: Дик - 18, Барнс - 18, Барретт - 16, Могбо - 13, Пёлтль - 12, Буше - 10, Агбаджи - 9, Шид - 6, Митчелл - 6, Темпл, Фернанду, Баттл

Центровой «Кливленда» Джаррет Аллен оформил дабл-дабл, набрав 23 очка при 13 подборах и двух результативных передачах. Лучшими по результативности при этом стали два других игрока «Кавальерс» — Тай Джером и Донован Митчелл, набравшие по 26 очков.

«Кливленд» одержал 17-ю победу в 18 матчах и упрочил своё лидерство в НБА — все остальные клубы лиги потерпели не менее трёх поражений. «Торонто» выиграл 4 из 17 встреч и занимает 13-е место в таблице Востока.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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