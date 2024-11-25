В ночь с 24 на 25 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 25 ноября

«Бостон Селтикс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 107:105.

«Индиана Пэйсерс» – «Вашингтон Уизардс» — 115:103.

«Майами Хит» – «Даллас Маверикс» — 123:118 OT.

«Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:125.

«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторс» — 122:108.

«Сакраменто Кингз» – «Бруклин Нетс» — 103:108.

Видео: Лука Дончич и Никола Йокич перед матчем НБА