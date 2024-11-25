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Результаты игрового дня НБА 25 ноября

Результаты игрового дня НБА 25 ноября
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В ночь с 24 на 25 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 25 ноября

  • «Бостон Селтикс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 107:105.
  • «Индиана Пэйсерс» – «Вашингтон Уизардс» — 115:103.
  • «Майами Хит» – «Даллас Маверикс» — 123:118 OT.
  • «Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:125.
  • «Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторс» — 122:108.
  • «Сакраменто Кингз» – «Бруклин Нетс» — 103:108.
НБА — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 26, Уайт - 19, Холидэй - 9, Притчард - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Тиллман - 3, Порзингис, Уолш, Корнет, Спрингер, Кета
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рэндл - 23, Диллингэм - 14, Дивинченцо - 11, Макдэниелс - 10, Гобер - 10, Рид - 5, Александер-Уолкер - 4, Шеннон, Никс, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 22, Халибёртон - 21, Матурин - 16, Браун - 15, Макконнелл - 12, Топпин - 11, Тёрнер - 10, Фёрфи - 5, Уокер - 3, Ньютон, Фриман, Джонсон, Джексон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 17, Сарр - 17, Брогдон - 15, Джордж - 15, Кисперт - 15, Кузма - 10, Каррингтон - 5, Гилл - 5, Валанчюнас - 4, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Холмс, Багли III
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
123 : 118
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Батлер - 33, Адебайо - 19, Хироу - 18, Бёркс - 15, Ларссон - 14, Лав - 9, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 7, Ричардсон, Йович, Уэр, Джонсон, Хайсмит, Брайант
Даллас Маверикс: Ирвинг - 27, Вашингтон - 21, Маршалл - 20, Томпсон - 15, Лайвли - 14, Гэффорд - 10, Динвидди - 7, Гримс - 4, Гортман, Харди, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Клебер , Моррис
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 125
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 18, Макси - 17, Убре - 12, Каунсил - 9, Джексон - 7, Гордон - 7, Драммонд - 6, Киньонес - 6, Ябуселе - 6, Мартин - 4, Эдвардс - 4, Мартин - 3, Бона
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Джонс - 18, Зубац - 16, Мэнн - 13, Портер - 11, Данн - 9, Бамба - 7, Коффи - 7, Миллер - 7, Браун - 6, Хиланд - 5, Батюм - 3
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
122 : 108
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Джером - 26, Митчелл - 26, Аллен - 23, Гарлэнд - 16, Мобли - 14, Окоро - 10, Меррилл - 3, Портер - 2, Ньянг - 2, Томпсон, Тайсон, Траверс
Торонто Рэпторс: Дик - 18, Барнс - 18, Барретт - 16, Могбо - 13, Пёлтль - 12, Буше - 10, Агбаджи - 9, Шид - 6, Митчелл - 6, Темпл, Фернанду, Баттл
НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
103 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Мюррэй - 21, Дерозан - 18, Сабонис - 13, Хаертер - 11, Эллис - 9, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Лень, Лайлз, Робинсон
Бруклин Нетс: Томас - 34, Клауни - 18, Джонсон - 16, Милтон - 10, Уилсон - 7, Уильямс - 6, Джонсон - 6, Симмонс - 4, Клэкстон - 4, Уотфорд - 3, Мартин

Видео: Лука Дончич и Никола Йокич перед матчем НБА

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