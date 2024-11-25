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Егор Дёмин оценил свою игру на старте сезона американской лиги NCAA

Егор Дёмин оценил свою игру на старте сезона американской лиги NCAA
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в студенческой американской лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU), оценил выступление своей команды на старте сезона.

«Есть много деталей, на которые нужно обратить внимание и которые надо усовершенствовать для достижения большего успеха, но уже сейчас мы получаем огромное удовольствие от игры друг с другом в команде, становясь лучше каждый день на тренировках и играх.

Пять побед — это всё хорошо, однако впереди море игр, которые будут ещё сложнее. Так что настрой на работу максимальный», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с российским игроком в NCAA Егором Дёминым на «Чемпионате».
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