Егор Дёмин оценил свою игру на старте сезона американской лиги NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в студенческой американской лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU), оценил выступление своей команды на старте сезона.

«Есть много деталей, на которые нужно обратить внимание и которые надо усовершенствовать для достижения большего успеха, но уже сейчас мы получаем огромное удовольствие от игры друг с другом в команде, становясь лучше каждый день на тренировках и играх.

Пять побед — это всё хорошо, однако впереди море игр, которые будут ещё сложнее. Так что настрой на работу максимальный», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с российским игроком в NCAA Егором Дёминым на «Чемпионате».