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Россиянин Егор Дёмин ответил, доволен ли игрой его команды тренер Кевин Янг

Россиянин Егор Дёмин ответил, доволен ли игрой его команды тренер Кевин Янг
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Российский баскетболист Егор Дёмин, который играет за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, ответил на вопрос о том, доволен ли главный тренер Кевин Янг тем, как играет его команда на старте сезона.

«Есть много моментов, над которыми нам необходимо работать лучше, чтобы достичь большого успеха. Тренер доволен в первую очередь тем, как мы способны реагировать на его челленджи и установки на игры. Его главная идея заключается в максимальной концентрации и полной отдаче на площадке от всех.

Это те детали, над которыми нам стоит продолжать работать, чтобы довести всё до совершенства и быть способными конкурировать с командами Big 12», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с российским игроком в NCAA Егором Дёминым на «Чемпионате».
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