«Это невероятный опыт». Баскетболист Егор Дёмин ― о памятных матчах в американской лиге

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, который проводит свой первый сезон в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Бригама Янга (BYU), поделился мнением о памятном матче на старте сезона.

«Сложно сказать, какой именно запомнился больше. Потому что буду помнить все пять матчей ещё очень долгое время… Это невероятный опыт и что-то совершенно новое для меня. Получаю огромное удовольствие, выходя на площадку, играя в этой команде, на этой площадке, в окружении таких фанатов», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с российским игроком в NCAA Егором Дёминым на «Чемпионате».