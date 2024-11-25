18-летний Егор Дёмин отреагировал на получение первой в истории своей команды награды

Российский игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин поделился мнением о том, что стал первым в истории команды игроком, который получил награду новичку недели в своей конференции в студенческой американской лиге NCAA.

«Это, конечно, круто, но акцент не на этом. Это важнее для команды, чем для меня лично, хоть это и индивидуальная награда. В нашем случае это командное достижение, которое не случилось бы, если бы мы играли плохо.

Благодарен моим партнёрам за хорошие заслоны, за реализованные броски после моих передач, за передачи мне, подборы и защиту. Без всего этого можно выигрывать индивидуальную награду, но не матчи и тем более не чемпионат», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что 18-летний Егор впоследствии получил вторую награду новичку недели в конференции Big 12.

Читайте интервью с российским игроком в NCAA Егором Дёминым на «Чемпионате».