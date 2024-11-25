«Не время наслаждаться собой». Егор Дёмин ― о шумихе вокруг своей фигуры в США

Российский 18-летний игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин отреагировал на шумиху вокруг своей фигуры в студенческой американской лиге NCAA.

«Конечно, сложно не обращать на это внимания. Мне очень приятно слышать, что людям нравится смотреть, как я играю, но стараюсь как можно глубже фокусироваться на процессе своего и командного развития.

У нас большие цели в этом сезоне, и сейчас не время наслаждаться собой, так как главные матчи ещё впереди — так же как и море работы над всеми аспектами игры команды», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с российским игроком в NCAA Егором Дёминым на «Чемпионате».