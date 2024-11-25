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Россиянин Егор Дёмин объяснил, как команда готовится к соперникам в США

Россиянин Егор Дёмин объяснил, как команда готовится к соперникам в США
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), объяснил, как его команда готовится к соперникам в студенческой американской лиге NCAA.

«У нас есть разборы команд перед каждым матчем — скаутинг. Тренеры подготавливают для нас подробный план на игру. У каждого есть план в телефоне, где мы видим их игроков, можем посмотреть нарезки и увидеть в целом рисунок игры: как мы планируем выступать, как они планируют действовать и так далее», – сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте интервью с российским игроком в NCAA Егором Дёминым на «Чемпионате».
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