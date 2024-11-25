Аврамович высказался о Йокиче, Богдановиче и Мичиче, пропустивших матчи сборной Сербии

Разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович поделился мнением о выступлении за сборную Сербии. Ранее игрок ЦСКА принял участие в квалификации к Евробаскету-2025. Вчера, 24 ноября, национальная команда Сербии встречалась со сборной Дании и крупно победила со счётом 98:51. Также команды играли 21 ноября. Тогда сербы победили со счётом 72:52.

«Те из нас, кто здесь, и даже те, кого здесь нет, любят играть за Сербию. Готовность выражают все. Йокич, Богданович и Мичич! Они все приехали бы, если бы могли. Мотивация никогда не ставится под сомнение, когда играешь за национальную команду», — приводит слова Аврамовича Eurohoops.

В матче с Данией 24 ноября Аврамович набрал 18 очков, а также сделал два подбора и отдал восемь результативных передач.

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