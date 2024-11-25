Экс-игрок УНИКСа Димитриевич получил травму, с паркета его уносили на руках

Северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич получил травму в матче отборочного турнира Евробаскета-2025 с национальной командой Литвы (72:94). Экс-игрок УНИКСа, ныне представляющий «Милан», неудачно приземлился на паркет в четвёртой четверти, схватившись за колено. Продолжить выступление он уже не смог. С площадки игрока уносили на руках.

Фото: Скриншот трансляции

Ненад провёл на паркете более 29 минут и за это время набрал 43 очка, сделал четыре подбора и отдал шесть результативных передач. Северомакедонцы уступили со счётом 72:94.

Димитриевич покинул УНИКС по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Ранее о его уходе высказался атакующий защитник казанцев Дмитрий Кулагин.

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