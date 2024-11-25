«Попадёт в пятёрку лучших на драфте НБА». Известное издание в США ― о Егоре Дёмине

Известное спортивное издание Sports Illustrated поделилось мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, назвав его одним из лучших игроков предстоящего драфта НБА 2025 года.

«В своих первых четырёх играх Дёмин набирал в среднем 17 очков при 63% реализации бросков с соотношением результативных передач к потерям 7,5 к 2. Если такие показатели сохранятся, учитывая его надёжную игру в защите, он наверняка попадёт в пятёрку лучших на драфте НБА 2025 года наряду с Купером Флэггом, Эйсом Бэйли и другими», – говорится в материале Sports Illustrated.