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«Попадёт в пятёрку лучших на драфте НБА». Известное издание в США ― о Егоре Дёмине

«Попадёт в пятёрку лучших на драфте НБА». Известное издание в США ― о Егоре Дёмине
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Известное спортивное издание Sports Illustrated поделилось мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, назвав его одним из лучших игроков предстоящего драфта НБА 2025 года.

«В своих первых четырёх играх Дёмин набирал в среднем 17 очков при 63% реализации бросков с соотношением результативных передач к потерям 7,5 к 2. Если такие показатели сохранятся, учитывая его надёжную игру в защите, он наверняка попадёт в пятёрку лучших на драфте НБА 2025 года наряду с Купером Флэггом, Эйсом Бэйли и другими», – говорится в материале Sports Illustrated.

Яркое интервью Егора Дёмина:
«Многое поменялось во мне». Интервью с Егором Дёминым, который блистает в США
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«Многое поменялось во мне». Интервью с Егором Дёминым, который блистает в США
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