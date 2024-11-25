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Геймер представил, как выглядит Егор Дёмин в NBA 2K25

Геймер представил, как выглядит Егор Дёмин в NBA 2K25
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Геймер под ником Richie2k показал, как выглядит российский баскетболист Егор Дёмин, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, в компьютерной игре NBA 2K25.

Фото: https://x.com/_footvol_

Фото: https://x.com/_footvol_

Фото: https://x.com/_footvol_

Отметим, что 18-летний Дёмин ― первый в истории университета Бригама Янга игрок, который выиграл индивидуальную награду, став новичком недели в конференции Big 12. Впоследствии Егор получил вторую кряду награду.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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