Геймер представил, как выглядит Егор Дёмин в NBA 2K25

Геймер под ником Richie2k показал, как выглядит российский баскетболист Егор Дёмин, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, в компьютерной игре NBA 2K25.

Фото: https://x.com/_footvol_

Фото: https://x.com/_footvol_

Фото: https://x.com/_footvol_

Отметим, что 18-летний Дёмин ― первый в истории университета Бригама Янга игрок, который выиграл индивидуальную награду, став новичком недели в конференции Big 12. Впоследствии Егор получил вторую кряду награду.

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