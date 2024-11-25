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Ведищев высказался о сборной России после её игры на турнире со странами Африки

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил сборную России с победой в «Кубке Дружбы. Россия — Африка». Российские баскетболисты были сильнее национальной команды Туниса (81:73 ОТ) и разгромили сборную Ливии (108:60). Также Ведищев отметил вклад игроков своей команды Андрея Мартюка и Владислава Емченко.

«Завершился международный турнир РФБ «Кубок Дружбы. Россия — Африка», в котором сборная России одержала победу. Рад, что, несмотря на обстоятельства, сборная имеет возможность получать международный опыт. Игры с Тунисом и Ливией получились интересные и порадовали болельщиков.

Хочу отметить игроков «Локо» Андрея Мартюка и Владислава Емченко. Они были важным звеном сборной, получили дополнительную игровую практику и с хорошим настроением вернутся в расположение команды готовиться к следующему этапу Единой лиги ВТБ.

Поздравляю команду России с победой, а РФБ – с успешным проведением турнира!» – написал Ведищев в своём телеграм-канале.

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