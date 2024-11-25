Названы шансы «Филадельфии» попасть в плей-офф НБА после 13 поражений в 16 играх

Шансы «Филадельфии Сиксерс» попасть в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оцениваются как 4,2%. Об этом информирует издание Basketball Forever.

В настоящий момент «Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе игроков «Сиксерс» три победы при 13 поражениях. Лидером конференции является «Кливленд Кавальерс», на счету которого 17 побед и одно поражение.

Недавно издание ESPN US представило 10 лучших трио команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент, куда вошли и три игрока «Филадельфии».

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