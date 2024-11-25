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Батлер стал автором достижения, которое ранее покорялось только Леброну и Уэйду

Батлер стал автором достижения, которое ранее покорялось только Леброну и Уэйду
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер повторил достижение, которое ранее покорялось лишь Леброну Джеймсу и Дуйэну Уэйду. Батлер провёл несколько матчей регулярного чемпионата НБА, в которых у него получилось набрать минимум 30 очков, а также сделать по меньшей мере пять результативных действий в двух графах статистики. Как информирует статистический сервис StatMamba, ранее это получалось только у Леброна с Уэйдом.

Батлер набрал 30 очков, 10 подборов и пять результативных передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (106:89), а также 33 очка, девять подборов и шесть передач в игре с «Даллас Маверикс» (123:118).

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