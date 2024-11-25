Спустя месяц после старта сезона в НБА установлен рекорд по результативности

Сразу пять игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в течение месяца после старта нынешнего сезона сумели набрать 50+ очков. Как информирует Basketball Forever, это является рекордом североамериканской лиги.

50 или более очков в одном матче к настоящему моменту удалось набрать следующим баскетболистам: Паоло Банкеро из «Орландо Мэджик» (50 очков), Яннису Адетокунбо из «Милуоки Бакс» (59 очков), Виктору Вембаньяме из «Сан-Антонио Спёрс» (50 очков), ДеАарону Фоксу из «Сакраменто Кингз» (60 очков) и Ламело Боллу из «Шарлотт Хорнетс» (50 очков).

У кого больше всех очков в Национальной баскетбольной ассоциации: